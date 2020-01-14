В Киевсовете считают, что ЧП возле ТРЦ Ocean Plaza произошло из-за неправильно проведенных гидравлических испытаний

По мнению Владимира Левина, если бы испытания проходили в соответствии с нормативами, то прорыв трубопровода случился бы летом, во время их проведения.

Депутат Киевсовета Владимир Левин считает, что ЧП возле ТРЦ Ocean Plaza произошло из-за неправильно проведенных гидравлических испытаний.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Испытание говорит, что должны дать двойное давление в трубы. А в Советском союзе были нормативы еще и по поводу теплоносителя, с которым нужно давать нагрузку… Я считаю и почти уверен, что у нас акты, которые сегодня делаются в Киеве, подписываются по давлению, не попадают в тот норматив, который необходим», - сказал Левин.

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Он отметил, что давление в сетях должно быть строго в соответствии с математическими расчетами, иначе либо не будет гарячей воды в кране или тепла в батареях при низком давлении, либо трубы из-за очень сильного давления не выдержат.

По словам Левина, в Киеве нет понятия теплового баланса. Как сказал депутат Киевсовета, "исходя из количества потребителей, необходимо рассчитывать систему давления в сетях".

«То есть, мы, проводя испытание, занижаем тот норматив, который должен быть, поэтому у нас при 4 градусах температуры , когда нет перепада температур, авария возле Ocean Plaza. Можно сразу сказать, что испытание давления в трубах было проведено неправильно. Пусть прокуратура проверяет эти подписанные документы, и по факту будет видно, что там было нарушение», - заявил Левин.

По его мнению, аварию спровоцировало усиление давления в трубопроводе, но испытание на это давление проведено не было на самом деле. «Это ЧП произошло потому, что документы якобы есть, но по факту их нет. Потому что мы бы с этой аварией столкнулись летом, когда проводились испытания, и летом ее устраняли», - подчеркнул Левин.

Он также утверждает, что ТРЦ Ocean Plaza подключен к сетям с нарушениями.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле Лыбидской площади перекрыто транспортное движение из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения на улице Антоновича, 176, произошедшего вечером 13 января.

Горячая вода попала на дорогу и подтопила первый этаж и подвальное помещение ТРЦ Ocean Plaza.

По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» планируют ликвидировать повреждение до утра 15 января.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 Уголовного кодекса Украины.