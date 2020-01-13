Амфетамин, экстази и ЛСД: в Харькове задержали контрабандиста психотропов (фото, видео)

Задержанным оказался гражданин одной из стран ЕС, который учится в украинском вузе.

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина одной из стран Европейского Союза, который организовал контрабанду психотропов в нашу страну.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеСБУ заблокировала масштабное подпольное производство опасных лекарств (фото)«В результате многоходовой спецоперации оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовал контрабандные поставки психотропов гражданин одной из стран Евросоюза, который учится в украинском вузе. Он также планировал создать сеть их сбыта на территории Харьковской и соседних областей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перемещение в Украину партий амфетамина, мефедрона, экстази и ЛСД злоумышленник осуществлял лично, пряча их при пересечении границы в личных вещах.

Сотрудники СБУ задержали организатора канала в Харькове во время сбыта очередной партии психотропов за 200 тысяч гривень. У злоумышленника изъят полимерный пакет с амфетамином общим весом почти один килограмм.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства задержанному иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 (контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 (сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Ранее УНИАН сообщал, как в «Борисполе» задержали туристку с партией экстази в сладостях.