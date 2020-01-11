СБУ заблокировала масштабное подпольное производство опасных лекарств (фото)

Фальсифицированные препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольному производству фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов.

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Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, которые используются при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы.

Для изготовления подделок преступники оборудовали один из этажей частного домовладения на территории Харьковской области. Затем через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет.

Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тысяч гривень. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривень.

«Во время проведения санкционированных обысков в нескольких регионах Украины, по месту производства, у фигурантов дела и их сообщников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств. Изъяты ампулы и упаковки для их фасовки, готовые фальсифицированные, незарегистрированные препараты. Все поддельные лекарства, изготовленные злоумышленниками, изъяты из розничных сетей», – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, фигурантам дела подготовлены сообщения о подозрении в совершении преступления.

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