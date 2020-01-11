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В Борисполе полицейский автомобиль насмерть сбил пешехода

09:23, 11 января 2020
Происшествия
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Полицейский автомобиль насмерть сбил пешехода / фото kiev.informator.ua

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что полицейский автомобиль Renault Doker сбил мужчину. Тот от полученных травм скончался на месте.

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По предварительной информации, мужчина стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода. Именно там и произошел наезд.

За рулем был сотрудник одного из подразделений полиции. На месте работают соответствующие службы. Все подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Как сообщалось, в Киеве вечером 9 января автомобиль Skoda насмерть сбил пешехода возле станции метро "Харьковская". По словам очевидцев, удар был такой силы, что обувь мужчины отлетело от него на десять метров. Детали о погибшем, в частности возраст, пока не сообщают.

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