В Борисполе полицейский автомобиль насмерть сбил пешехода

Мужчина скончался от полученных травм.

Утром субботы, 11 января, в Борисполе произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что полицейский автомобиль Renault Doker сбил мужчину. Тот от полученных травм скончался на месте.

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По предварительной информации, мужчина стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода. Именно там и произошел наезд.

За рулем был сотрудник одного из подразделений полиции. На месте работают соответствующие службы. Все подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Как сообщалось, в Киеве вечером 9 января автомобиль Skoda насмерть сбил пешехода возле станции метро "Харьковская". По словам очевидцев, удар был такой силы, что обувь мужчины отлетело от него на десять метров. Детали о погибшем, в частности возраст, пока не сообщают.