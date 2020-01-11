На Днепропетровщине депутат облсовета стрелял в уличного пса, едва не попал в прохожего – соцсети (фото)

Свидетели инцидента опасаются, что дело может не дойти до суда, поскольку сын депутата служил в местной полиции.

В городе Покров Днепропетровской области 21 декабря депутат областного совета Олег Ляшук стрелял из собственного двора по уличному псу.

Об этом в Facebook сообщила вечером 10 января местная жительница Инна Михайленко.

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«Свидетелем этого была моя взрослая дочь, проходившая в тот момент по улице, в полуметре от ноги которой ранили собачку. Депутат этими действиями угрожал жизни и здоровью прохожему (ст.174) и нанес страдания животному (ст.299)», – написала женщина.

По словам автора, мужчина отказался оказывать медицинскую помощь животному.

Сейчас с собакой все хорошо – ее прооперировали.

«Подали заявление в полицию. Поскольку стрелял в животное депутат, а его сын Сергей Ляшук три года служил в местной полиции, дело продвигается медленно. По понятным для всех причинам», – добавила женщина, заявив, что до суда дело может не дойти.

Как сообщал УНИАН, на улице Закревского в Киеве 16 декабря произошла целая серия происшествий. Сначала женщина в результате конфликта натравила на людей своего питбуля, а потом на полицейских, которые прибыли на место по вызову, набросился пьяный мужчина.