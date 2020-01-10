Место падения Boeing не охраняется правоохранителями, следователей нет – журналистка (фото)

На месте происшествия уже побывали иностранные журналисты.

Место падения самолета украинских авиалиний МАУ в Иране не охраняется правоохранителями, нет ограничительной ленты.

Об этом в Twitter сообщила корреспондент CBS News Элизабет Палмер.

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«Девять утра по местному времени. По словам местных жителей, практически все части самолета изъяли еще вчера», – написала она.

Также Палмер добавила, что на месте происшествия нет следователей, а местные мусорщики разбирают покинутые обломки.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.