В Киеве Lexus въехал в автобус, пострадала семейная пара с ребенком (видео)

Травмы также получил пассажир автобуса.

На левобережной части Киева вчера вечером произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает "Информатор", авария случилась на Харьковской площади, на пересечении Бориспольского шоссе и улицы Светлой. Возвращаясь из "Борисполя", автомобиль Lexus LX 570 врезался в автобус номер 104, следовавший из Бортничей до станции метро "Харьковская". ДТП произошло около 23 часов.

Lexus передвигался по Бориспольскому шоссе, возвращаясь из аэропорта. В этот момент из улицы Светлая на Харьковскую площадь ехал автобус. Автомобиль и автобус не разминулись на перекрестке. В результате Lexus врезался в правую сторону автобуса.

Пострадала семейная пара с ребенком, они находились в автомобиле, их сразу забрала скорая. Также известно, что госпитализировали одного пассажира автобуса, 2003 года рождения. Детали и причину происшествия на месте выяснял экипаж патрульной полиции. Известно, что семья на Lexus возвращалась из аэропорта домой после путешествия в Дубай.

Как сообщал УНИАН, во Львове в результате ДТП погибла трехлетняя девочка.