Авиакатастрофа в Иране: среди жертв более 25 детей и несовершеннолетних

Самая молодая жертва 2018 года, то есть на момент аварии ей был лишь год или два.

Среди жертв катастрофы самолета МАУ под Тегераном более 25 несовершеннолетних. Об этом свидетельствуют данные со

Опубликован официальный список пассажиров МАУ, которые погибли в авиакатастрофе в Иране

списков жертв, опубликованных Международными авиалиниями Украины.

Из 167 погибших пассажиров 25 родились после 2002 года, то есть на момент катастрофы они еще не достигли совершеннолетия.

Читайте такжеМАУ опубликовала полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Иране

Самая молодая жертва 2018 года, то есть на момент аварии ей был лишь год или два.

Ahmadi Motahereh 2011 Ahmadi Muh Sen 2014 Ahmadi Rahmtin 2010 Eghbali Bazoft Shahzad 2011 Emami Sophie 2014 Esmaeilion Reera 2010 Ghandchi Daniel 2011 Ghandchi Dorsa 2003 Hassannezhad Parsa 2003 Jadidi Elsa 2011 Lindberg Emil 2012 Erik Lindberg 2010 Maghsoudlouesterabadi Paria 2004 Moghaddam Rosstin 2010 Molani Kurdia 2018 Mousavi Daria 2005 Mousavi Отеле Dorina 2010 Niazi Arnica 2011 Niazi Arsan 2008 Norouzi Alireza 2008 Ovaysi Asal 2013 Rahimi Jiwan 2016 Sadeghi Anisa 2009 Sadr Seyednoojan 2008 Zibaie Maya 2004

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданин Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.