цей матеріал доступний українською

Авиакатастрофа в Иране: среди жертв более 25 детей и несовершеннолетних

15:59, 08 января 2020
Происшествия
758 0
Место крушения самолета МАУ в Иране / REUTERS

Опубликован официальный список пассажиров МАУ, которые погибли в авиакатастрофе в Иране

списков жертв, опубликованных Международными авиалиниями Украины.

Из 167 погибших пассажиров 25 родились после 2002 года, то есть на момент катастрофы они еще не достигли совершеннолетия. 

Читайте такжеМАУ опубликовала полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Иране

Самая молодая жертва 2018 года, то есть на момент аварии ей был лишь год или два.

  1. Ahmadi Motahereh 2011
  2. Ahmadi Muh Sen 2014
  3. Ahmadi Rahmtin 2010
  4. Eghbali Bazoft Shahzad 2011
  5. Emami Sophie 2014
  6. Esmaeilion Reera 2010
  7. Ghandchi Daniel 2011
  8. Ghandchi Dorsa 2003
  9. Hassannezhad Parsa 2003
  10. Jadidi Elsa 2011
  11. Lindberg Emil 2012
  12. Erik Lindberg 2010
  13. Maghsoudlouesterabadi Paria 2004
  14. Moghaddam Rosstin 2010
  15. Molani Kurdia 2018
  16. Mousavi Daria 2005
  17. Mousavi Отеле Dorina 2010
  18. Niazi Arnica 2011
  19. Niazi Arsan 2008
  20. Norouzi Alireza 2008
  21. Ovaysi Asal 2013
  22. Rahimi Jiwan 2016
  23. Sadeghi Anisa 2009
  24. Sadr Seyednoojan 2008
  25. Zibaie Maya 2004

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданин Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #авиакастрофа#Иран#МАУ