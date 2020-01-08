МАУ раскрыла имена членов экипажа "Боинга", потерпевшего крушение в Иране

На борту Boeing 737 находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.

В авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) опубликовали имена членов экипажа самолета, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

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По опубликованным на сайте МАУ данным, в результате авиакатастрофы близ Тегерана погибли пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, а также бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.