К расследованию катастрофы украинского самолета в Иране должны быть привлечены страны происхождения погибших и представители Boeing - секретарь СНБО

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

К расследованию катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране должны быть привлечены страны происхождения погибших граждан и представители компании Boeing.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге, отвечая на вопрос, кто должен заниматься расследованием трагедии.

"По условиям международного права, должны быть обязательно привлечены те страны, граждане которых стали жертвами этой трагедии, этой катастрофы. Более того, должны быть приобщены специалисты компании Boeing, которой принадлежит производство самолета", - сказал Данилов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.