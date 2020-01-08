Авиакатастрофа в Тегеране: в Boeing изучают информацию о крушении украинского самолета
07:41, 08 января 2020Происшествия
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В руководстве концерна занимаются сбором данных.
Иллюстрация / REUTERS
Руководство американского авиастроительного концерна Boeing изучает информацию о крушении в Иране украинского самолета.
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Соответствующее заявление опубликовано во вторник вечером в Twitter компании.
"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", - говорится в коротком сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Тегеране упал украинский самолета, на борту которого находилось 167 человек. Самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины», в результате крушения судно загорелось.
По словам спасателей, вероятность того, что на потерпевшем крушение украинском самолете в Тегеране остались живые пассажиры, равна нулю.
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Новость в сюжете: Крушение украинского Boeing в Иране