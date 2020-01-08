В оккупированном Севастополе Дед Мороз вылил ребенку кипяток на голову

Переодетый в Деда Мороза мужчина поставил на голову ребенку стакан с кипятком.

Дед Мороз в оккупированном Севастополе обварил ребенка кипятком в новогоднюю ночь.

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Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Семья из оккупированного Севастополя заказала для своего 9-летнего сына на Новый год Деда Мороза и фокусника. Во время одного из фокусов переодетый в Деда Мороза мужчина поставил на голову ребенку стакан с кипятком. Стакан перевернулся, и содержимое вылилось на лицо третьекласснику. Лицо мальчика покрылось волдырями.

Утром 1 января мать отправилась с пострадавшим ребенком в больницу, ему диагностировали термический ожог лица. Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение одной из севастопольских больниц.

На данный момент «правоохранительные органы» оккупационной власти проводят проверку.

Как сообщал УНИАН, мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду №4 Североморска Российской Федерации.