Дед Мороз умер на утреннике в российском детсаду
17:26, 26 декабря 2019Русский міръ
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Мужчина умер во время раздачи подарков.
Дети не успели понять, что произошло / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду №4 Североморска Российской Федерации.
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Об этом пользователь Ян Барышкович написал в сообществе «Североморск Онлайн» во «ВКонтакте».
По его словам, мужчина умер во время раздачи подарков, а дети не успели понять, что произошло.
В Следственном комитете изданию b-port подтвердили смерть мужчины. Ему был 51 год. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.
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