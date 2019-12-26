Дед Мороз умер на утреннике в российском детсаду

Мужчина умер во время раздачи подарков.

Мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду №4 Североморска Российской Федерации.

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Об этом пользователь Ян Барышкович написал в сообществе «Североморск Онлайн» во «ВКонтакте».

По его словам, мужчина умер во время раздачи подарков, а дети не успели понять, что произошло.

В Следственном комитете изданию b-port подтвердили смерть мужчины. Ему был 51 год. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.

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