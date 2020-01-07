"Угрожал, что всех убьет": очевидцы рассказали о взрыве в одесском общежитии (видео)

В результате взрыва пострадали трое мужчин.

Очевидцы рассказали о взрыве, который произошёл в одном из общежитий Одессы ночью 7 января.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как отмечается, жители общежития проснулись посреди ночи, потому что здание вздрогнуло. Зазвенели осколки стекла, а затем послышались крики.

"Шок был, понимаете, шок у всех. Я думала, только в кино так бывает. Он (взрыв, - ред.) настолько сильный, что там ничего из ремонта не осталось - ни газовых плит, ничего", - рассказывает жительница общежития.

В момент взрыва на кухне было трое мужчин. Подрывник бросил в них гранату, захлопнул дверь и еще держал их снаружи, чтобы не дать людям выскочить. Что именно случилось до этого – участники инцидента рассказывают неохотно и не на камеру. Мол, имеют разные взгляды на жизнь.

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Хотели выскочить и вылетели вместе с дверью. Повезло. Можно было все что угодно предположить – драку, ножи, друзей позовет, но бросить гранату... Он хотел нас убить – это факт. 10 метров от взрыва – мой ребенок", - говорит один из мужчин.

Соседи говорят, что мужчина, бросивший гранату, был конфликтным и агрессивным.

"Он здесь уже кому-то угрожал, что он всех взорвет, всех убьет. Он ждал, что будет взрыв и убьет людей. То есть он это делал целенаправленно. Держал ногой дверь, где бросил гранату", - рассказывает жена пострадавшего.

Трех раненых сразу после взрыва на "скорой" доставили в больницу. На удивление, все отделались ссадинами и царапинами. И уже всех отпустили домой.

Подрывник сразу после взрыва скрылся. Ему инкриминируют покушение на убийство. В то же время правоохранители пытаются установить, где он взял гранату.