В Киеве в лесополосе обнаружили труп мужчины, повешенный на шнурках

Его личность пока не установили.

В Киеве обнаружили труп мужчины, который висел на шнурках на дереве в лесополосе.

Как сообщает "Информатор", тело увидел прохожий в районе проспекта Минского, 20а 2 января. Прибывшие на место правоохранители подтвердили предварительную информацию. Петля была сделана из шнурков, а второй конец веревки был привязан к дереву. Рядом с телом были разбросаны личные вещи мужчины. На вид ему около 45 лет, однако установить личность не удалось.

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Сообщается, что предварительно, следов насильственной смерти на теле нет. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Киеве жестоко убили женщину - ее тело нашли без одежды возле автомобиля.