Врадиевка-2: в Каховке возле полиции горожане жгут шины из-за убийства 26-летнего мужчины (видео)

По версии следствия, мужчина пришел выяснить отношения с сожителем своей бывшей жены – бывшим правоохранителем. Но в ходе стычки получил 7 пуль.

В Новой Каховке на Херсонщине десятки горожан пришли к районному отделению полиции и зажгли шины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Таким образом они устроили протест из-за убийства 26-летнего земляка. Все произошло в новогоднюю ночь.

По версии следствия, мужчина пришел выяснить отношения с сожителем своей бывшей жены – бывшим правоохранителем. В ходе сварки гость произвел выстрел из травматического пистолета в своего оппонента, но не попал. Однако экс-милиционер из карабина выпустил по меньшей мере 7 пуль. Именно столько гильз нашли на месте происшествия.

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Пострадавшего госпитализировали, но спасти так и не смогли.

Накануне суд отправил подозреваемого на время следствия под стражу, а сегодня жители Каховки пришли в полицию, чтобы узнать о ходе расследования и результате экспертиз.

В частности – один ли человек осуществлял выстрел в мужчину, который впоследствии скончался. Люди переживают, что дело могут замять. Ведь главным свидетелем является действующий полицейский, которого уже отстранили от работы. Он отдыхал в компании с подозреваемым.

По словам родственников погибшего, видео с камер уличного наблюдения исчезло.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области к пожизненному лишению свободы приговорили 20-летнего юношу за двойное убийство.