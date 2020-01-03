В Днепре сгорела двухэтажка, жители ищут убежища (фото, видео)

Жителям дома ищут теплые вещи, а также собирают деньги на временное жилье.

Вечером 2 января в Днепре возник пожар в двухэтажке. Быстрое пламя уничтожило 200 квадратных метров здания, крышу, перекрытия и бытовые вещи жильцов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

Отмечается, что пожар тушили менее чем полчаса 19 спасателей. Пострадавших в результате инцидента нет.

В то же время в соцсетях распространяется сообщение о сборе средств жителям пострадавшего дома, передает Обозреватель.

«Уважаемые жители, у нас в жилом массиве произошла беда – пожар почти уничтожил дом по Чаплинской, 224. Семья осталась «на дворе». Обращаемся ко всем. Надо, в первую очередь, обувь, одежда. Есть дети 12-10 лет, мужчина и женщина, пожилая женщина», – написала в Facebook жительница Днепра Любовь Твардовская.

Как сообщал УНИАН, вблизи железнодорожной станции Любине в Николаевской области на ходу загорелся тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон.