В Киеве на Северном мосту оторвался деформационный шов и спровоцировал ДТП (фото, видео)

Обошлось без пострадавших.

На столичном Северном мосту вечером 27 декабря произошло ДТП с участием Ford Transit, который двигался в сторону проспекта Бандеры, но из-за аварии его развернуло.

Как сообщает "Информатор", по словам полицейских и водителя, машина двигалась в средней полосе с допустимой скоростью. В какой-то момент в переднюю часть авто врезалась пластина деформационного шва, после чего, пробив еще и заднюю правую покрышку.

В результате этого автомобиль потерял управление, его развернуло и выбросило в отбойник в нескольких десятках метров от деформационного шва. По словам водителя, в этот момент в него только чудом не врезался автобус. Обошлось без пострадавших.

После аварии на месте работали полицейские и коммунальщики. Вторые пытались устранить последствия отрыва шва. Из-за ДТП движение в указанном районе вечером было затруднено в сторону правого берега.

Как сообщал УНИАН, "Киевавтодор" будет проводить ремонтные работы на Северном мосту в ночь на 28 декабря.