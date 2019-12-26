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Движение по Северному мосту в Киеве частично ограничат в ночь на 28 декабря

20:53, 26 декабря 2019
Транспорт
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Движение на Северном мосту частично ограничат / УНИАН

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Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

На состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины поступают жалобы. По информации КК «Киевавтодор», на мосту продолжатся противоаварийные работы.

Чтобы меньше влиять на трафик, ремонт будут выполнять ночью на субботу.

В КК «Киевавтодор» приносят извинения за временные неудобства.

Ранее стало известно, когда откроют движение по новому Шулявскому путепроводу.

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Теги: #мост#Северный мостпогода в Киеве