Движение по Северному мосту в Киеве частично ограничат в ночь на 28 декабря

На состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины поступают жалобы.

С 20:00 27 декабря до 8:00 28 декабря на Северном мосту частично ограничат движение в связи с проведением противоаварийных работ на нем.

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Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

На состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины поступают жалобы. По информации КК «Киевавтодор», на мосту продолжатся противоаварийные работы.

Чтобы меньше влиять на трафик, ремонт будут выполнять ночью на субботу.

В КК «Киевавтодор» приносят извинения за временные неудобства.

Ранее стало известно, когда откроют движение по новому Шулявскому путепроводу.