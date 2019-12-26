Движение по Северному мосту в Киеве частично ограничат в ночь на 28 декабря
20:53, 26 декабря 2019Транспорт
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На состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины поступают жалобы.
Движение на Северном мосту частично ограничат / УНИАН
С 20:00 27 декабря до 8:00 28 декабря на Северном мосту частично ограничат движение в связи с проведением противоаварийных работ на нем.
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Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
На состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины поступают жалобы. По информации КК «Киевавтодор», на мосту продолжатся противоаварийные работы.
Чтобы меньше влиять на трафик, ремонт будут выполнять ночью на субботу.
В КК «Киевавтодор» приносят извинения за временные неудобства.
Ранее стало известно, когда откроют движение по новому Шулявскому путепроводу.
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