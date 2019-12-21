В Киеве в ДТП погибли двое велосипедистов (фото)

ДТП произошло с участием легковушки и двух велосипедистов, которые от полученных травм скончались на месте.

В Киеве в результате ДТП погибли двое велосипедистов. Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове: в деле Зайцевой наметился поворот Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный". "Сегодня, около 17 часов, на Брест-Литовском шоссе (остановка общественного транспорта "Пролисок") произошло ДТП с участием автомобиля CHEVROLET и двух велосипедистов", - говорится в сообщении. Как отмечается, от полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства автопроисшествия.

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