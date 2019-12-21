В Киеве в ДТП погибли двое велосипедистов (фото)
20:08, 21 декабря 2019Общество
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ДТП произошло с участием легковушки и двух велосипедистов, которые от полученных травм скончались на месте.
В Киеве произошло ДТП с участием легковушки и двух велосипедистов / Фото: Киев оперативный
В Киеве в результате ДТП погибли двое велосипедистов.
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Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".
"Сегодня, около 17 часов, на Брест-Литовском шоссе (остановка общественного транспорта "Пролисок") произошло ДТП с участием автомобиля CHEVROLET и двух велосипедистов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, от полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия.
Следователи выясняют все обстоятельства автопроисшествия.
Велосипедисты погибли на месте от полученных травм / Фото: Киев оперативный
Следователи выяснят все обстоятельства дтп / Фото: Киев оперативный
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