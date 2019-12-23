В Запорожской области мужчина во время конфликта убил человека и ранил ножом еще троих

Правоохранители задержали 24-летнего подозреваемого.

В Запорожской области возле остановки общественного транспорта мужчина во время конфликта смертельно ранил одного человека и травмировал еще троих.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, информация о том, что в селе Воздвижевка возле остановки общественного транспорта обнаружено тело мужчины, поступило в милицию 22 декабря около 2 часов ночи.

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Прибыв на место происшествия, на теле погибшего, жителя Днепропетровской области, 1986 г. р., полицейские обнаружили ножевые ранения.

Также в больницу с резаными ранами туловища были доставлены еще три человека: местный житель, 1987 г. р., и два жителя Днепра, 1987 и 1974 г. р.

Правоохранители установили, что ножевые ранения потерпевшим во время конфликта причинил житель Запорожья, 1995 г. р. Работники сектора криминальной полиции задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также по данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК.

В настоящее время решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве правоохранители проводят проверку относительно ранения женщины, которая выгуливала собак у полицейского стрельбища.