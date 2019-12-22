В курортной зоне Одессы во время тушения пожара в катакомбах обнаружен погибший мужчина
22:13, 22 декабря 2019Происшествия
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Правоохранители устанавливают личность погибшего и причину его гибели, а также обстоятельства и причины возгорания.
В Одессе в катакомбах обнаружен погибший мужчина / фото УНИАН
Сегодня в курортной зоне Одессы во время тушения пожара в катакомбах обнаружен погибший мужчина.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в 8.55 поступило сообщение о задымлении на побережье Черного моря, в районе между пляжем «Аркадия» и Пляжем пограничников.
По прибытию на место вызова спасатели установили сильное задымление со входа в катакомбы.
Как отмечается, очаг пожара находился в 20 метрах от входа в катакомбы, в 11.40 его потушили.
Во время тушения пожара обнаружен мертвый мужчина.
Правоохранители устанавливают личность погибшего и причину его гибели, а также обстоятельства и причины возгорания.
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