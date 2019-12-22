Правоохранители устанавливают личность погибшего и причину его гибели, а также обстоятельства и причины возгорания.

Сегодня в курортной зоне Одессы во время тушения пожара в катакомбах обнаружен погибший мужчина.

Читайте такжеПод Одессой микроавтобус сбил пешехода и протаранил легковушку: двое погибли (фото)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в 8.55 поступило сообщение о задымлении на побережье Черного моря, в районе между пляжем «Аркадия» и Пляжем пограничников.

По прибытию на место вызова спасатели установили сильное задымление со входа в катакомбы.

Как отмечается, очаг пожара находился в 20 метрах от входа в катакомбы, в 11.40 его потушили.

Во время тушения пожара обнаружен мертвый мужчина.

Правоохранители устанавливают личность погибшего и причину его гибели, а также обстоятельства и причины возгорания.