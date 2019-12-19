В Одессе на стройке погиб 28-летний мужчина
11:15, 19 декабря 2019Происшествия
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По предварительным данным, мужчина погиб после падения с большой высоты.
Обстоятельства и причины гибели мужчины выясняют правоохранители / bug.org.ua
В Одессе полиция начала расследование по факту гибели 28-летнего мужчины на стройке.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мужчина обнаружен мертвым сегодня на стройке по улице Солнечной.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Предварительно установлено, что несовместимые с жизнью травмы мужчина получил в результате падения с высоты.
Сейчас выясняются обстоятельства случившегося и причины гибели потерпевшего.
Открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.
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