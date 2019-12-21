Пожар в одесском колледже: правительственная комиссия назвала причины возгорания

Чиновники обвиняют персонал и руководство в халатности. Комиссия рекомендовала внести ряд изменений в законодательство, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем.

Правительственная комиссия назвала причиной пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Основная версия пожара - возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа. Отсюда пожар распространился на другие этажи. Люди не могли эвакуироваться, так как один из выходов был закрыт», - написал он.

«Это произошло из-за небрежного отношения руководства и персонала колледжа, которые систематически игнорировали обязательное обеспечение противопожарной защиты и требований пожарной безопасности, предусмотренные законодательством. Они сознательно нарушали нормы содержания эвакуационных путей и эксплуатации электрооборудования», - подчеркнул глава правительства.

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Также он констатировал, что нарушение правил пожарной безопасности стало возможным в том числе и из-за ряда пробелов в законодательстве.

«Министерство образования и науки является основателем колледжа, но не имело полномочий профинансировать противопожарные мероприятия. Из-за моратория на проверки, действовал почти 4 года, ГСЧС не проводила проверки этого учебного заведения с 2014 года (причем зданию колледжа 105 лет!). И за неустранение выявленных инспекторами нарушений штраф мизерный - 170 грн», - пояснил Гончарук.

По его словам, правительственная комиссия рекомендует разработать законопроекты по ужесточению административной ответственности за нарушение пожарной безопасности, а также внести изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательства предусматривать в бюджетах всех уровней обязательные отчисления на мероприятия противопожарной безопасности. Кроме этого, предлагается ввести добровольное страхование гражданско-правовой ответственности и ввести проверку состояния содержания зданий (путей эвакуации, средств пожаротушения, содержания электросетей и т.п.) на законодательном уровне, а также проверку соблюдения пожарной безопасности в учебных заведениях, дополнительных инструктажей, внеплановых тренировок по эвакуации.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч.2 ст.367 УК).

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10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любви Кочерге. На следующий день суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.

13 декабря в Управлении СБУ в Одесской области заявили, что спецслужба проводит обыски в служебных помещениях регионального главка ГСЧС. Согласно сообщению, должностные лица главка пытались уничтожить документы о проверке колледжа.

Отмечалось, что изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц. В ГСЧС это опровергли.

20 декабря в связи с пожаром в одесском колледже были уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.