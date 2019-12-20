В Одесской области в ДТП погиб чиновник бывшей ГАИ Вячеслав Чебан (фото)

В автомобиль бывшего правоохранителя врезался микроавтобус, сбивший перед этим пешехода.

В Измаильском районе Одесской области в результате ДТП погиб экс-начальник Килийского отделения бывшей Государственной автомобильной инспекции Вячеслав Чебан.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла вчера около 21.00 на 220 км автотрассы «Одесса-Рени».

Правоохранители установили, что 31-летний водитель микроавтобуса Ford Transit возле села Утконосовка сбил неизвестного мужчину, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным автомобилем Toyota Camry.

В результате ДТП пешеход и 46-летний водитель Toyota Camry погибли на месте. Водителя микроавтобуса госпитализировали, а двум его пассажирам медицинскую помощь оказали на месте аварии.

По данному факту следователи открыли производство по ч .2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Как уточнил УНИАН представитель регионального главка Нацполиции, ДТП произошло в условиях тумана. За рулем Toyota Camry находился экс-руководитель Килийского отделения бывшей Государственной автомобильной инспекции, директор местного коммунального предприятия «Жилсервис» Вячеслав Чебан, который также является членом исполкома Килийского городского совета.