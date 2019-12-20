В полиции рассказали, как начинался пожар в одесском колледже

Возгорание произошло в кабинете заведующей колледжа, но женщина не дала сигнал тревоги, а побежала к директору.

Пожар в колледже в Одессе, в результате которого погибло 16 человек, начался в кабинете заведующей отделения колледжа.

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Как передает корреспондент УНИАН, по словам и. о. начальника регионального главка ГСЧС Вадима Шулюка, причина возгорания – аварийный режим электропроводки в кабинете на 3-м этаже колледжа.

Он рассказал, что пожар начался возле рабочего стола заведующей отделения колледжа. В данном месте находился «выпрямитель» на 5 розеток, к которому были подключены компьютеры, обогреватель и пр.

Шулюк отметил, что в момент возгорания заведующая была на совещании в другом кабинете.

«Вернувшись, она увидела горящий кабинет, но вместо того, чтобы дать сигнал тревоги, побежала к директору», - добавил Шулюк.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. На следующий день суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.

13 декабря в Управлении СБУ в Одесской области заявили, что спецслужба проводит обыски в служебных помещениях регионального главка ГСЧС. Согласно сообщению, должностные лица главка пытались уничтожить документы о проверке колледжа.

Отмечалось, что изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц. В ГСЧС это опровергли.

17 декабря стало известно, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.