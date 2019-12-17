Приближается праздник: в Сумской области в домохозяйстве нашли 800 незаконно срубленных елок

На упакованных для перевозки деревцах отсутствовали соответствующие чипы.

В Сумской области в Шосткинском районе полицейские обнаружили в частном домохозяйстве почти тысячу незаконно срубленных елок.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, сотни упакованных на продажу молодых елок старший участковый офицер Шосткинского отдела полиции вместе с местным лесником обнаружили в одном из сел района во время проведения комплексных профилактических мероприятий под условным названием «Елка».

Согласно сообщению, на срубленных и упакованных для перевозки деревцах отсутствовали соответствующие чипы.

«Вызванная на место следственно-оперативная группа полиции задокументировала этот факт, изъяла елки и провела учет - их оказалось около 800 штук. Как утверждают владельцы хозяйства, половина из этих деревьев была приобретена в лесопосадках, а другие - самосейки, и якобы были срублены на временно покинутых сельхозугодьях», - отметили в полицейском главке.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка деревьев) УК Украины полицейские изъяли все хвойные растения и начали ряд необходимых проверок, в ходе которых устанавливают место вырубки хвойных растений, законность вырубки и другие обстоятельства совершенных действий.

В том случае, если вина подозреваемых будет доказана в суде, им придется возместить ущерб, причиненный государству и окружающей среде, а также, согласно санкции вышеуказанной статьи, им грозит штраф или до трех лет лишения свободы (с конфискацией незаконно добытого).