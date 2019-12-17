Житель Черниговской области пытался незаконно вывезти в Россию 200 сосен

Свежесрубленные деревца обнаружили во время осмотра грузового автомобиля IVEKO.

В Черниговской области местный житель пытался незаконно вывезти в Россию 200 сосен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговского пограничного отряда.

Согласно информации, вчера в Новгород-Северском районе пограничный наряд отделения пограничной службы «Воробьевка» совместно с сотрудниками оперативно-розыскного подразделения и СБУ во время проверки грузового автомобиля IVEKO в грузовом полуприцепе выявили около 200 свежесрубленных сосен.

Никаких документов относительно перевозки деревьев у водителя, 33-летнего жителя Чернигова, не оказалось.

Об обнаружении признаков преступления по ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная вырубка и транспортировка леса) направлено уведомление в Новгород-Северский отдел Национальной полиции.

Обнаруженные дерева вместе с грузовым автомобилем также переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Как уточнили УНИАН в секторе коммуникаций ГУ НП в области, полиция открыла производство по ч. 1 ст. 246 УК. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.

По словам пресс-секретаря Черниговского пограничного отряда Александра Дудко, это первый такое правонарушение в предновогоднее время этого года.