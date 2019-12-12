"Ноль жалости": подозреваемые в убийстве Мирошниченко подростки пытаются свалить вину друг на друга

Подозреваемых в убийстве подростков арестовали на два месяца.

Несовершеннолетние Александр Барышок и Николай Барабаш, которые подозреваются в жестоком убийстве волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте, отрицают свою вину и дают противоположные показания.

Читайте такжеВ Бахмуте попрощались с Артемом Мирошниченко, которого убили за украинский язык

Как сообщает местный сайт «Свои.City», в перерывах во время судебных слушаний журналисту удалось пообщаться с подозреваемыми. Каждый из них отдельно рассказал свою версию произошедшего 29 ноября.

Первый подозреваемый – Александр Барышок, 17 лет. Был отчислен из аграрного лицея, работал на стройке, ранее судим.

Барышок рассказал, что в момент нападения уже имел условный срок. Поэтому свое участие в избиении отрицает. По его словам, смертельные травмы погибшему нанес именно Барабаш.

«Мне позвонила девушка и попросила ее провести домой – мы с Колей вернулись, чтобы ее провести. А потом ждали троллейбус на остановке. Из магазина вышел мужчина [Мирошниченко]. Коля посмотрел на него и сказал: "Давай его побьем". А я заметил, что он с бородой и с кем-то разговаривал по телефону еще.

Коля начал за ним [Мирошниченко] идти. Я видел, как мужчина оборачивался и ускорил шаг. Коля тоже. Мужчина еще раз посмотрел и побежал – и Коля за ним побежал. Я дошел до дерева и увидел их. Мужчина спокойно говорил. Я понял, что он сказал "Не трогай меня", "Отпусти меня" (отвечая на вопрос, на каком языке и что говорил Мирошниченко. – ред.). Но у Коли ноль было жалости. Он злой был и трепал мужчину за руку», – утвержает Барышок.

По словам подозреваемого, он даже пытался остановить своего друга.

«Коля сказал "Саня, смотри" и ударил кулаком в челюсть. Этот человек падает на асфальт и головой бьется. Коля хотел его еще с ноги ударить по голове, но я подбежал и оттолкнул, говорю: "Что ты делаешь". Он сказал: «Отстань», – заявил Барышок.

Подозреваемый рассказал, что дальше они оттащили Мирошниченко к дереву, где Барабаш еще раз избил пострадавшего.

«Он [Барабаш] наговаривает на меня. Я был трезвым, у меня есть свидетели. Коля ночью к другу доколебывался: "Смотри, я побил человека, а Саша зассал лезть". Типа я забоялся драться.

Мне друзья рассказывали, что Коля и раньше избивал людей. От него все отвернулись из-за этого», – заключил он.

Второй подозреваемый – Николай Барабаш, 16 лет. Студент педколеджа, по данным полиции занимался борьбой ММА.

Барабаш приводит свою версию событий, абсолютно отличную от версии Барышка. По его словам, именно его товарищ стал зачинщиком инцидента и избил Мирошниченко.

«То, что Александр Барышок отговаривал меня бить, неправда. Руководил ли он мной и говорил ли бить? Да. Он и до этого постоянно меня подстрекал. Я в тот вечер хотел уйти домой, но он сказал остаться, потому что ему было скучно и он хотел найти приключения. В тот вечер я выпил очень-очень мало», – заявил подозреваемый.

По его словам, он не общался с Мирошниченко перед избиением.

«К нему подошел Александр, спросил что-то, а мне сказал: "Постой в стороне". У них начался конфликт. Люди были, прохожие. Я не подходил, я не знаю, о чем они говорили. Он спрашивал у Барышка: "Хто ты и шо тебе надо". Он на русском спрашивал. К нам он обратился на русском, потому что к нему начали обращаться на русском», – рассказал Николай.

По его словам, Мирошниченко пытался уйти, но Барышок не позволял ему, наносил удары руками и ногами.

«Полноценно он потерял сознание, когда Барышок кидал его на камни. Я его не кидал, я его только пытался поднять и один раз уронил нечаянно», – заявил Барабаш.

Больше того, с его слов, после инцидента Барабаш якобы даже предложил своему другу вернуться на место преступления и оказать пострадавшему помощь.

«Я спросил: "Может, мы вернемся назад, поможем ему?" Но Барышок сказал: "Нет, не надо", так как у него есть судимость и будут проблемы. Мы пошли к нему домой. В квартире нас было четверо. Те двое гуляли с нами в центре и ушли раньше, не видели конфликта. Я не говорил и не собирался никого добивать, у меня даже мыслей таких не было», – сказал подозреваемый.

Он также отрицает, что занимается боевыми искусствами, и отрабатывал на погибшем бойцовские приемы.

«Я не занимаюсь никаким видом спорта и боевых искусств. Знаю ли я тренера Андрея Карпука и ходил ли в его секцию? Это было очень давно, в детстве, сейчас нет», – отметил он.

«Мне очень жаль за этот поступок. За то, что так произошло. Я не знал, что это за человек. Я видел только силуэт, он был весь одет в черном. Я не мог понять, кто он. Я не представлял себе, я не знал, что он человек, достойный уважения, патриот Украины и так далее. Я не думал, что так произойдет, мне искренне жалко», – заключил подсудимый.

Как сообщал УНИАН, волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого напали 29 ноября, скончался в больнице после недели в коме. Полиция переквалифицировала уголовное производство относительно избиения в Бахмуте волонтера Артема Мирошниченко в связи с его смертью.

Артем был активистом волонтерской группы «Бахмут Украинский». В 2014-2015 годах он плел сетки для военных, чистил картошку для кормления раненых в госпитале. Артем разговаривал на украинском и ходил на мероприятия и волонтерские акции помощи.

Подозреваемых в убийстве подростков арестовали на два месяца. Знакомые Мирошниченко считают, что мотивом нападения на него стал его украинский язык.