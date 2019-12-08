В Бахмуте попрощались с Артемом Мирошниченко, которого убили за украинский язык

Местные активисты уверены, что причиной убийства был именно язык.

В Бахмуте Донецкой области похоронили волонтера Артема Мирошниченко, которого двое подростков избили до смерти за то, что тот говорил на украинском.

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Об этом сообщила журналистка Наталья Федченко на своей странице в Facebook.

Местные активисты уверены, что причиной убийства был именно язык. Свидетели, которые говорили это, не хотят называть имена, потому что боятся за собственные жизни, пишет журналистка.

"На Артема страшно смотреть, на нем нет живого места. Плачут женщины, которые пришли прощаться, плачут мужчины", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого напали 29 ноября, скончался в больнице после недели в коме.

Полиция переквалифицировала уголовное производство относительно избиения в Бахмуте волонтера Артема Мирошниченко в связи с его смертью.

Артем был активистом волонтерской группы «Бахмут Украинский». В 2014-2015 годах он плел сетки для военных, чистил картошку для кормления раненых в госпитале. Артем разговаривал на украинском и ходил на мероприятия и волонтерские акции помощи.