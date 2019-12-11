В Виннице виновник ДТП больше километра протащил на своей машине мужчину, который пытался его остановить (видео)

Он поднял боковое стекло, сдавил руку мужчине и нажал на газ.

В Виннице водитель "Ровера" врезался в "Ланос" и пытался скрыться с места происшествия.

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Об этом сообщает ТСН.

Другой водитель попытался остановить нарушителя, но тот поднял боковое стекло, сдавил руку мужчине и нажал на газ. Тянул больше километра, при этом пытался сбросить его, резко тормозя и цепляя припаркованные машины.

Патруль, проезжавший рядом, пустился в погоню за преступником, освободил его "заложника" и задержал нарушителя.