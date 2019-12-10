В Донецкой области 18-летний парень изнасиловал 12-летнюю девочку в машине

Сообщается, что девочка добровольно согласилась на секс.

В Славянске Донецкой области 18-летнему молодому человеку сообщили о подозрении в изнасиловании 12-летней девочки.

Об этом сообщает прокуратура области.

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8 декабря юноша и его знакомая девочка находились в автомобиле родственника парня. Парень предложил ребенку заняться сексом и получил на это согласие.

Славянская местная прокуратура сообщила 18-летнему юноше о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины – изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, независимо от его добровольного согласия.

Сейчас решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.