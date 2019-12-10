В Донецкой области 18-летний парень изнасиловал 12-летнюю девочку в машине
20:37, 10 декабря 2019Происшествия
682 0
Сообщается, что девочка добровольно согласилась на секс.
Парень предложил ребенку заняться сексом и получил на это согласие / фото pixabay.com
В Славянске Донецкой области 18-летнему молодому человеку сообщили о подозрении в изнасиловании 12-летней девочки.
Об этом сообщает прокуратура области.
Читайте такжеПохищение ребенка в центре Киева: информация не подтвердилась
8 декабря юноша и его знакомая девочка находились в автомобиле родственника парня. Парень предложил ребенку заняться сексом и получил на это согласие.
Славянская местная прокуратура сообщила 18-летнему юноше о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины – изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, независимо от его добровольного согласия.
Сейчас решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter