цей матеріал доступний українською

В Донецкой области 18-летний парень изнасиловал 12-летнюю девочку в машине

20:37, 10 декабря 2019
Происшествия
682 0
Парень предложил ребенку заняться сексом и получил на это согласие / фото pixabay.com

Об этом сообщает прокуратура области.

Читайте такжеПохищение ребенка в центре Киева: информация не подтвердилась

8 декабря юноша и его знакомая девочка находились в автомобиле родственника парня. Парень предложил ребенку заняться сексом и получил на это согласие.

Славянская местная прокуратура сообщила 18-летнему юноше о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины – изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, независимо от его добровольного согласия.

Сейчас решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #изнасилованиепогода в Донецке