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В Николаеве 8-классник получил тяжелые травмы кишечника в школе после «шутки» сверстника

15:59, 09 декабря 2019
Происшествия
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Полиция опрашивает свидетелей происшествия / фото: УНИАН

По информации отдела коммуникации полиции Николаевской области, трагический инцидент произошел еще в субботу, 7 декабря.

Мать пострадавшего сообщила полиции, что в школе одноклассник парня ради шутки подставил ему перевернутый стул во время приседания. Подросток сел на ножку стула, в результате чего получил тяжелые травмы кишечника, с которыми его доставили в больницу.

«В полицию поступило сообщение из областной детской больницы о том, что около 08:00 к ним доставили 14-летнего парня с телесными повреждениями, которые, со слов матери пострадавшего, он получил вследствие шалостей одноклассника. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Полицейские опрашивают свидетелей и участников», - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время несовершеннолетний находится в медицинском учреждении. Врачи диагностировали у мальчика перфорацию прямой кишки.

Предварительно следователи Заводского отдела полиции квалифицировали произошедшее по признакам ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет. Продолжается следствие.

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Теги: #дети#Николаевпогода в Николаеве