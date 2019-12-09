В Николаеве 8-классник получил тяжелые травмы кишечника в школе после «шутки» сверстника

Одноклассник подставил мальчику перевернутый стул во время приседания, в результате чего ребенка госпитализировали с разрывом прямой кишки.

В Николаеве в одной из школ из-за шутки одноклассника получил тяжелые травмы кишечника 14-летний школьник.

По информации отдела коммуникации полиции Николаевской области, трагический инцидент произошел еще в субботу, 7 декабря.

Мать пострадавшего сообщила полиции, что в школе одноклассник парня ради шутки подставил ему перевернутый стул во время приседания. Подросток сел на ножку стула, в результате чего получил тяжелые травмы кишечника, с которыми его доставили в больницу.

«В полицию поступило сообщение из областной детской больницы о том, что около 08:00 к ним доставили 14-летнего парня с телесными повреждениями, которые, со слов матери пострадавшего, он получил вследствие шалостей одноклассника. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Полицейские опрашивают свидетелей и участников», - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время несовершеннолетний находится в медицинском учреждении. Врачи диагностировали у мальчика перфорацию прямой кишки.

Предварительно следователи Заводского отдела полиции квалифицировали произошедшее по признакам ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет. Продолжается следствие.