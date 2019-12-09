Не купила компьютерную игру: в Херсоне 10-летний мальчик обиделся на маму и повесился

На данный момент открыто уголовное производство.

В Херсоне 10-летний мальчик покончил с собой из-за того, что мать не купила ему новую компьютерную игру.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

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Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции области Ярослав Шанько, семья на учете у социальных служб не находилась, мальчик характеризовался только положительно, хорошо учился и занимался спортом.

По словам мамы погибшего стало известно, что сын хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату. Когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал.

Открыто уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Сейчас правоохранители изъяли личные вещи мальчика и устанавливают окончательные причины такого поступка.

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