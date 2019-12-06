В Харькове женщина издевалась над котенком, а ее малолетняя родственница смеялась и снимала все на видео

Животное жалобно мяучит, но это не останавливает ни саму "героиню" видео, ни девушку, которая громко смеется за кадром.

В Харькове правоохранители расследуют жестокие "игры" с котенком, видеозапись которых ранее была опубликована в социальных сетях.

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На записи видно, как женщина на весу дергает котенка за передние и задние лапы, а также за хвост. При этом животное жалобно мяучит, но это не останавливает ни саму "героиню" видео, ни девушку, которая громко смеется за кадром.

Сегодня декан киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел Вячеслав Марков на своей странице в Facebook написал, что личности всех фигуранток установлены.

Эту информацию подтвердили и зоозащитники. По их словам, 15-летняя девушка, снимавшая видео, является дочкой и внучкой учителей, а женщина, которая мучала питомца, - их родственница из России. Об этом сообщает Newsroom.

В пресс-службе областного управления полиции заявили, что по данному факту открыли уголовное производство по статье 299 УК Украины ("жестокое обращение с животными"). При этом в "главке" утверждают, что личности женщин еще выясняют.

Ранее жители двух улиц в Ковеле на Волыни утверждали, что их котов вылавливает и убивает сосед.