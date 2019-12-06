Одесситы массово сдают кровь для пострадавших в пожаре в колледже (видео)

Медики сообщили, что угроза жизни всех пациентов прошла, многих людей уже даже выписали домой.

Одесситы массово сдают кровь для пострадавших в результате пожара в местном колледже.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Люди выстраивались в очереди на станции переливания крови. На данный момент в больнице остаются 27 пострадавших, почти половина из них – подростки.

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Медики сообщили, что угроза жизни всех пациентов прошла, многих людей уже даже выписали домой.

В больнице остается девушка София, которая вместе с подругами прыгала с 5 этажа здания. Девушка приземлилась на крышу. Несмотря на падение, серьезных травм у студентки нет.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. 14 человек числились пропавшими без вести.

Вечером 5 декабря под завалами было обнаружено тело погибшей женщины, по предварительным данным – преподавателя колледжа. Продолжаются поиски 13 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.