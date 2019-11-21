На Волыни за групповое изнасилование девушки задержаны трое мужчин

В изнасиловании подозреваются 18-летний, 20-летний и 30-летний мужчины.

В Волынской области полицейские по подозрению в групповом изнасиловании 22-летней местной жительницы задержали трех мужчин.

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, информация об изнасиловании женщины поступила в правоохранительные органы вчера, 20 ноября.

В тот же день полицейские по подозрению в совершении этого преступления задержали трех жителей области.

В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, следователи полиции установили причастность к совершению группового изнасилования потерпевшей 18-летнего, 20-летнего и 30-летнего мужчин.

Злоумышленников полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Известно, что один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным лицам подозрения в совершении группового изнасилования и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на слова матери пострадавшей, ее дочь на заработках за границей познакомилась с парнем из Волынской области. После приезда домой он пригласил ее в соседнее село, чтобы отпраздновать возвращение. Во время застолья к девушке начали приставать нетрезвые мужчины, а когда она оказала сопротивление, ее избили и изнасиловали.

Парня, с которым девушка поехала на празднование, за попытку ее защитить тоже избили.