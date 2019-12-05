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МИД подтвердил спасение 14 украинских моряков в Эгейском море

11:03, 05 декабря 2019
Происшествия
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Накануне в Эгейском море потерпело крушение судно New Leo с украинцами / фото maritimebulletin.net

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что спасены 14 украинских моряков с судна New Leo, которое потерпело крушение из-за шторма в Эгейском море.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"Экипаж судна, который составляют граждане Украины, спасен. Консул поддерживает контакт с Береговой охраной острова Скирос и местными компетентными органами", - сказал Кирилич.

Как сообщал УНИАН, в Эгейском море спасли 14 украинских моряков с судна New Leo, которое потерпело крушение из-за шторма. Судно под флагом Либерии вышло из греческого порта Елефсин и направлялось в Турцию, однако попало в сильный шторм между островами Лесбос и Скирос.

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Теги: #МИД#моряки