МИД подтвердил спасение 14 украинских моряков в Эгейском море

Украинский консул поддерживает контакт с Береговой охраной острова Скирос.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что спасены 14 украинских моряков с судна New Leo, которое потерпело крушение из-за шторма в Эгейском море.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"Экипаж судна, который составляют граждане Украины, спасен. Консул поддерживает контакт с Береговой охраной острова Скирос и местными компетентными органами", - сказал Кирилич.

Как сообщал УНИАН, в Эгейском море спасли 14 украинских моряков с судна New Leo, которое потерпело крушение из-за шторма. Судно под флагом Либерии вышло из греческого порта Елефсин и направлялось в Турцию, однако попало в сильный шторм между островами Лесбос и Скирос.