В Эгейском море спасли 14 украинских моряков с судна, потерпевшего аварию
В Эгейском море спасли 14 украинских моряков с судна New Leo, потерпевшего аварию из-за шторма.
Об этом сообщает издание Maritime buletin.
Отмечается, судно New Leo под флагом Либерии вышло из греческого порта Элефсис и направлялось в Турцию, однако попало в сильный шторм между островами Лесбос и Скирос. Груженое сталью судно получило крен, произошло смещение груза.
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Греческая береговая охрана и Военно-воздушные силы Греции провели спасательную операцию.
По данным греческих и украинских источников, 14 членов экипажа, все украинцы, были доставлены в безопасное место. О состоянии судна неизвестно.
Напомним, в июле у берегов Мавритании загорелся украинский океанский траулер «Иван Голубец», на борту которого на момент возгорания находились 90 человек - граждане Украины и России. Тогда погибли двое моряков.