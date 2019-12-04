В Эгейском море спасли 14 украинских моряков с судна, потерпевшего аварию

Судно New Leo под флагом Либерии вышло из греческого порта Элефсис и направлялось в Турцию, однако попало в сильный шторм между островами Лесбос и Скирос.

В Эгейском море спасли 14 украинских моряков с судна New Leo, потерпевшего аварию из-за шторма.

Об этом сообщает издание Maritime buletin.

Отмечается, судно New Leo под флагом Либерии вышло из греческого порта Элефсис и направлялось в Турцию, однако попало в сильный шторм между островами Лесбос и Скирос. Груженое сталью судно получило крен, произошло смещение груза.

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Греческая береговая охрана и Военно-воздушные силы Греции провели спасательную операцию.

По данным греческих и украинских источников, 14 членов экипажа, все украинцы, были доставлены в безопасное место. О состоянии судна неизвестно.

Напомним, в июле у берегов Мавритании загорелся украинский океанский траулер «Иван Голубец», на борту которого на момент возгорания находились 90 человек - граждане Украины и России. Тогда погибли двое моряков.