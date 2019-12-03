В Харькове к входной двери офиса ОПЗЖ примотали гранату (видео)

На месте полицейские обнаружили учебную гранату.

В Киевском районе Харькова во вторник, 3 декабря, около 09:15 в полицию поступило сообщение о том, что к ручке входной двери приемной народного депутата Украины примотан предмет, похожий на гранату.

Читайте такжеУгрожал взорвать себя и копов: в Ривне задержали вооруженного гранатой мужчину (видео)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Кроме того, неизвестные облили фасад здания и повредили табличку приемной. На месте полицейские обнаружили учебную гранату (муляж) со следами ржавчины и механическими повреждениями с запалом к ней. Вещественные доказательства изъяты.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. В настоящее время решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова неизвестные подвесили к двери магазина натурального меха настоящую мертвую овечку.