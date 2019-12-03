В России перевернулся автобус с украинцами, пострадали 17 человек

Три человека находятся в тяжелом состоянии, четверо – в средней степени тяжести.

В Воронежской области РФ перевернулся автобус рейса «Запорожье – Ростов». Пострадали по меньшей мере 17 человек, из них трое в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает «ТАСС», ссылаясь на представителя управления МВД в регионе.

"В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса", - сообщили в управлении.

В автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

В то же время медики сообщили журналистам, что пострадали 17 человек.

"Автобус Запорожье - Ростов. Количество пострадавших увеличилось до 17, из них трое тяжелых, четверо в средней степени тяжести, 10 - в легкой", - сказал собеседник агентства, представитель центра медицины катастроф.

Ранее источник в экстренных службах сообщил журналистам, что в результате ДТП пострадали 14 граждан Украины.

Ранее в Забайкальском крае РФ пассажирский автобус упал с моста в реку Куэнга. По предварительным данным, в аварии погибли 10 человек, 7 человек тяжело пострадали.