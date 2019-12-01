В России упал в реку автобус с пассажирами: 10 погибших
В Забайкальском крае РФ пассажирский автобус упал с моста в реку Куэнга. По предварительным данным, в аварии погибли 10 человек, 7 человек тяжело пострадали.
Об этом сообщает агентство «ТАСС», ссылаясь на данные ГИБДД.
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К вылету на место происшествия готовят вертолет регионального центра медицины катастроф для помощи пострадавшим. В составе бригады - хирург, нейрохирург, два анестезиолога и травматолог.
"Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками", - сообщил журналистам источник в экстренных службах.
По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, пробил ограждение, и машина упала с моста. Всего в автобусе находились 43 человека.
Как сообщал УНИАН, не менее 12 человек погибли и еще 17 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в Словакии.