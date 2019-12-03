В Днепре ночью с 10 этажа выпала пожилая женщина (фото)
08:09, 03 декабря 2019Происшествия
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В настоящее время эксперты уточняют, было ли это самоубийство.
Женщина выпала с 10-го этажа \ Информатор
В Днепре в ночь на вторник на Набережной Победы выпала из окна 10 этажа пожилая женщина. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали ее смерть.
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Как сообщает "Информатор", погибшую заметили возле дома приблизительно в 2:30 ночи. Личность погибшей установили соседи и отметили, что она с ними почти не общалась.
На данный момент эксперты устанавливают детали инцидента и выясняют, было ли это самоубийство.
Личность погибшей помогли установить соседи \ Информатор
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