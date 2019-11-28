В Одессе преступник выпрыгнул с балкона отдела полиции

Инцидент произошел ночью, сразу после задержания преступников.

В Одессе карманник, ранивший официанта ресторана, выпрыгнул с балкона отдела полиции и сломал себе ногу.

Об этом сообщает "Думская".

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Во вторник, 26 ноября, сотрудники одесского ресторана «Тавернетта» на Екатерининской вычислили двух карманников и попросили их уйти.

«Когда воры вышли на улицу, один из них заточкой ударил сотрудника ресторана в грудь. Скорая помощь прибыла быстро, и сотрудника спасли. Также приехали сотрудники полиции и оперативно провели следственные действия. Уже на следующий день воры были идентифицированы и задержаны», - сообщил в Facebook владелец заведения Савелий Либкин.

Сегодня источник в прокуратуре сообщил новостному ресурсу, что карманник, который ранил официанта, пытался совершить побег из Приморского отдела полиции.

Инцидент произошел ночью, сразу после задержания преступников. Воспользовавшись открытой дверью, преступник вышел на балкон второго этажа и спрыгнул вниз. При этом мужчина сломал себе в двух местах ногу. Его госпитализировали. Ведется служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Суворовском районе Одессы во время пожара в квартире многоэтажного дома погибли пенсионерка и ее 3-летняя внучка.