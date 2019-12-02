Убийство ребенка в Киеве: заместитель Авакова назвал покушение на Соболева заказным убийством

Чиновник поблагодарил сотрудников полиции, благодаря усилиям которых удалось оперативно найти и задержать подозреваемых.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал задержание подозреваемых в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, которое привело к гибели малолетнего ребенка.

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В Facebook Геращенко поблагодарил сотрудников полиции, благодаря усилиям которых удалось оперативно найти и задержать подозреваемых.

«Благодаря такой быстрой и эффективной работе были задержаны двое лиц, которые обоснованно подозреваются в исполнении заказного убийства. Конечно, целью убийц была не безвинный ребенок, а его отец – Вячеслав Соболев», – написал чиновник.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover", за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне.

Сегодня стало известно о задержании подозреваемых.