Подрыв банка в Киеве: полиция рассказала о подозреваемых и показала фото

Один из подозреваемых имеет судимость за хранение наркотиков.

Отделение «Ощадбанка» в Киеве взорвали иностранец и ранее судимый киевлянин. Правоохранители изъяли у них автомобиль, инструменты и часть похищенных денег.

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Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

«В результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Задержанным объявлено о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ночью 30 ноября, в Днепровском районе Киева на улице Энтузиастов, злоумышленники взорвали и ограбили банкомат "Ощадбанка". В результате взрыва никто не пострадал, но была разрушена витрина банковского отделения.

Подозреваемых задержали менее чем за сутки.