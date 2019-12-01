Подрыв банка в Киеве: полиция рассказала о подозреваемых и показала фото
Отделение «Ощадбанка» в Киеве взорвали иностранец и ранее судимый киевлянин. Правоохранители изъяли у них автомобиль, инструменты и часть похищенных денег.
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Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
«В результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Задержанным объявлено о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Как сообщал УНИАН, ночью 30 ноября, в Днепровском районе Киева на улице Энтузиастов, злоумышленники взорвали и ограбили банкомат "Ощадбанка". В результате взрыва никто не пострадал, но была разрушена витрина банковского отделения.
Подозреваемых задержали менее чем за сутки.