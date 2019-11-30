Глава "Ощадбанка" рассказал новые подробности взрыва банкомата в Киеве (фото)

В "Ощадбанке" заявляют, что отделение банка полностью разрушено, ущерб составил миллионы гривень.

Из взорванного на Русановке в Киеве банкомата "Ощадбанка" злоумышленники похитили 250 тысяч гривень.

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Об этом председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный сообщил в Facebook.

"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Главное - без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещение практически полностью. Цена украденного - около 250 тысяч гривень. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - написал Пышный.

Он заявил, что "бандиты и нелюди запомповали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение".

По убеждению Пышного, злоумышленники заслуживают максимального наказания, предусмотренного законом.

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 30 ноября, в Днепровском районе Киеве на улице Энтузиастов, злоумышленники взорвали банкомат "Ощадбанка". В результате взрыва никто не пострадал.

Следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.