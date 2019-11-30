В аэропорту «Борисполь» у пассажира рейса в Египет полицейские изъяли гранату
Полиция в аэропорту «Борисполь» изъяла у пассажира самолета, вылетавшего из Киева в Хургаду, гранату Ф-1.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, работники службы безопасности аэропорта «Борисполь» в одном из багажей на самолет рейса «Киев - Хургада» выявили предмет, похожий на гранату.
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Об опасной находке они сразу сообщили в полицию.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.
Также установили, что владельцем багажа является 36-летний житель Донецка. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают пути происхождения и цели хранения гранаты.