В Запорожье полиция задержала священника-наркодилера — СМИ

Причиной задержания стала полученная иеромонахом посылка, в которой в большом количестве находились наркотики.

30 ноября запорожская полиция задержала иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Запорожья Илиодора, «адъютанта» митрополита Запорожского Луки из УПЦ (МП).

Причиной задержания стала полученная иеромонахом посылка, в которой в большом количестве находились наркотики. Об этом сообщает издание "Форпост".

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Как сообщил источник в полиции, получать столь «ценный» груз вместе со служителем церкви приехал его друг — протоиерей Квач Евгений, который остался за рулем авто и, наблюдая за задержанием, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ московского патриархата.

Как пишет издание, на спасение своих людей в течении 20 минут приехали представители епархии с директором охранной фирмы, но помочь задержанному не получилось и священника доставили в полицию.