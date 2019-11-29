Пострадавший в ДТП с Кулебой водитель дал первый комментарий

Также пострадавший поделился, что чиновник перед ним извинился и оказал материальную помощь.

Водитель микроавтобуса, который пострадал в аварии с авто детского омбудсмена Николая Кулебы, уже выписался из больницы и продолжает восстанавливаться дома.

Как рассказал Вадим по телефону ТСН, посетить чиновника в больнице захотел сам.

"К Кулебе приехал по собственному желанию. Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу", - рассказал водитель.

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По словам Вадима, у него самого повреждения нетяжелые – сотрясение мозга, ушибы. Также парень отметил, что не является безработным, как первоначально сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Вадим работает водителем и, когда произошла авария, ехал из Киева на предприятие, где трудоустроен.

Также пострадавший поделился, что чиновник перед ним извинился и оказал материальную помощь.

"Относительно моего больничного, Кулеба меня поддержал – финансово помог. Оплатил, можно сказать, мое лечение", - рассказал Вадим.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль Toyota, за рулем которого находился Кулеба, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковушка столкнулась с микроавтобусом при попытке пересечь перекресток.

В ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и два сына Кулебы 19-ти и 10-ти лет.

25 ноября врачи сообщали, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.

Как заявил 25 ноября советник главы МВД Владимир Мартыненко, первые данные следствия указывают, что именно Кулеба нарушил правила дорожного движения во время попытки пересечь перекресток.